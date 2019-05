28. Mai 2019, 22:29 Uhr Haar Tempo 50 auf der B 304

Haar unternimmt neuen Vorstoß beim Staatlichen Bauamt

Die Gemeinde Haar wird sich beim Staatlichen Bauamt Freising dafür einsetzen, dass auf der B 304 im Ortsgebiet generell Tempo 50 eingeführt wird. Außerdem wird man sich darum bemühen, die Parkflächen an der Bundesstraße neu auszuweisen. Immer wieder kritisierten Bürger, dass Tempo 60 auf der B 304 zu schnell sei, begründete CSU-Fraktionssprecher Dietrich Keymer den vom Gemeinderat angenommenen Antrag seiner Fraktion. Auch klagten Anlieger über "schwerwiegende Beeinträchtigung" durch abgestellte Lkw.

Der Antrag der CSU fällt in eine Zeit, in der im Rathaus an einem integrierten Mobilitätskonzept für die gesamte Gemeinde gearbeitet wird. Dass Autos auf der B 304 künftig nur noch 50 fahren und Lkw nur noch in bestimmten Abschnitten der Straße abgestellt werden dürfen, fanden grundsätzlich alle Gemeinderäte wünschenswert. Allerdings soll beides nur zusammen mit dem Konzept, das eben erarbeitet wird, angestrebt werden.

So will die CSU ihren Antrag auch verstanden wissen, wobei sie forderte, frühzeitig die Behörde in Freising in die Debatte einzubinden. Genau das findet Mike Seckinger (Grüne) schwierig, weil taktisch unklug. Die Gemeinde könnte das seit langem gewünschte Tempolimit eher durchsetzen, wenn sie das Begehren unterfüttert durch ein Mobilitätskonzept vortragen würde. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) erinnerte daran, dass sie 2015 bereits Tempo 50 gefordert habe und damit nicht durchgedrungen sei. "Steter Tropfen höhlt den Stein", sagte Keymer.