Als Betreiber von zwölf Testzentren in der Stadt München führt der Kieferchirurg Gerald Heigis von sofort an dort auch kostenfreie PoC-Antigen-Schnelltests durch. Er erweitert dieses Angebot demnächst durch weitere Standorte im Umland, unter anderen in Taufkirchen und Haar. Den sogenannten Bürgertest kann jeder einmal pro Woche kostenlos in Anspruch nehmen. Sämtliche Corona-Schnelltests seien ohne vorherige Terminvergabe an jedem Wochen- oder Feiertag zwischen 8 und 18 Uhr möglich und werden durch geschultes Personal vorgenommen. Zudem bietet Heigis mobile Tests an Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, Kulturbetrieben und öffentlichen Einrichtungen sowie für Unternehmen an. "Wir führen klassische Nasen-Rachenabstriche bei allen Altersgruppen beziehungsweise bei Kindern unter zwölf Jahren Mund-Rachenabstriche durch", teilt der Arzt mit. Jede getestete Person erhalte vor Ort ein Formblatt mit seinem persönlichen Testergebnis. Elektronisch würden keine weiteren Daten der Personen erhoben oder verarbeitet. Lediglich bei positiven Testergebnissen sei er verpflichtet, das Gesundheitsamt unmittelbar zu informieren." Neben den kostenlosen Test bietet er weitere zum Preis von je 30 Euro an.