Über die Frage "Erinnerungskultur - Bedeutung für heute", wird an diesem Dienstag, 23. März, Intendant Matthias Riedel-Rüppel im Kleinen Theater Haar mit Peter Brieger, dem Ärztlichen Direktor des Isar-Amper-Klinikums sprechen. Er arbeitet seit 2016 intensiv die Geschichte der "Anstalt Haar" auf. Kommende Woche hat Riedel-Rüppel am 30. März in der Reihe "Dienstalk" die Psychologin Nicole Szesny-Mahlau zu Gast, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Patrick Fornaro den Verein "Trauma.help - Deutsches Traumakompetenznetzwerk" gegründet hat. Mit der Gründung ihres Vereins wollen sie und ihre Mitstreiter Therapeuten ermutigen, Traumatherapie anzubieten und sich weiterzubilden, Beginn: 19 Uhr. Über ihre Motivation, ihre Ideen und das Netzwerk berichtet Szesny-Mahlau in diesem Gespräch. Live-Stream über den Youtube-Kanal kth.digital, www.facebook.com/theaterhaar und www.kleinestheaterhaar.de.