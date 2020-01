Wie gut ist das eigene Haus gegen Energieverluste geschützt? Die Haarerinnen und Haarer haben beim thermografischen Spaziergang am 15. Januar die Gelegenheit, per Wärmebildkamera mögliche Schwachstellen aufzuspüren. Interessierte Hauseigentümer können Ihr Gebäude bis zum 10. Januar bei der Energieagentur unter 08092/330 90 33 anmelden. Aber auch alle anderen Interessierten können sich dem Spaziergang anschließen. Start ist am Rathaus um 18 Uhr, Treffpunkt der große Sitzungssaal. Für weitere Informationen und Fragen steht der Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Haar, Lukas Röder, unter 089/46 00 23 66 zur Verfügung.