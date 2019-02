7. Februar 2019, 22:08 Uhr Haar Stelldichein der Kabarettisten

Freunde des Kabaretts können in Haar zwischen einer Vielzahl von Angeboten wählen. Eröffnet wird der Reigen am Donnerstag, 14. Februar, von Luise Kinseher, bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg, auf der Bühne des Kleinen Theaters. Bereits zwei Wochen später an gleicher Stelle am Donnerstag, 28. Februar, sorgt Josef Pretterer mit seinem Figuren-Jubiläumsprogramm für beste Unterhaltung. Es geht weiter mit Stefan Kröll am 14. März, der mit seinem Programm "Gruam - Bayern von unten" auftritt und Hannes Ringlstetter, der am 21. März einen "Seelen-Art"-Abend im Kleinen Theater mit seinem Solo-Programm bestreitet. Seelen-Art steht für die Teilhabe psychisch kranker Menschen und wurde schon von vielen Kabarettisten unterstützt. Am 11. Mai gastiert schließlich Martin Frank im Kleinen Theater. Er verspricht "martineske Comedy gespickt mit tollen Opernarien". Mehr Informationen stehen im Haarer Kulturkalender, auch einsehbar unter www.gemeinde-haar.de.