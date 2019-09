"Stadt-Land-Spiel!" heißt die bundesweite Aktion, bei der reihenweise neue und auch alte Gesellschaftsspiele ausprobiert werden können. Am Sonntag, 8. September, stehen im kleinen Saal im Haarer Bürgerhaus am Kirchenplatz 1 von 10 bis 20 Uhr stapelweise spannende Spiele zum Ausprobieren bereit, Mitarbeiter des Bayerischen Spiele-Archivs geben nützlich Tipps. Das Spiele-Archiv veranstaltet mit "Klask", "Cabo" und "6 nimmt" auch drei Turniere. Diese Spiele sind so einfach, dass keine Vorkenntnisse nötig sind. Es gibt zusätzlich ein Gewinnspiel mit einigen Spielen als Preise. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme an allen Turnieren und am Gewinnspiel ist kostenlos.