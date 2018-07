29. Juli 2018, 21:55 Uhr Haar Sperrung auf der B 471

Die B 471 in Haar wird auf Höhe der Leibstraße in der Nacht zum Mittwoch, 1. August, wegen Nachbesserungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche in Fahrtrichtung Putzbrunn gesperrt. Der Verkehr kann von Dienstagabend, 20 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, in Richtung Feldkirchen/Garching durch die Baustelle fahren, der Verkehr in Richtung Putzbrunn wird über die Leibstraße und die B 304, Wasserburger Straße, umgeleitet. Der Bus der Linie 243 in Richtung "Neukeferloh, Ostring" wird umgeleitet, Haltestellen in der Vockestraße werden nicht angefahren. Bei Regen werden die Arbeiten um einen Tag verschoben.