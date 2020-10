Das Haarer Rathaus prüft auf Antrag der SPD-Fraktion den Einsatz von Luftfilteranlagen in Schulen und Kindergärten, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Allerdings sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) im Gemeinderat, dass der Einsatz solcher Hepa-Filter äußerst kostspielig sei. Er rechne mit Ausgaben in Höhe von 3000 Euro pro Klassenzimmer, was bei der Zahl an Klassenräumen in Haar etwa 600 000 Euro ausmachen würde. Ein Aspekt der Prüfung werde auch sein, welche Viren mit den Geräten aus der Luft gefiltert werden könnten. Zudem müsse geklärt werden, ob solche Geräte derzeit überhaupt verfügbar seien. CSU-Gemeinderat Dietrich Keymer wollte unter anderem auch wissen, ob der Einsatz von Trennscheiben und von mobilen Filtergeräten denkbar erscheint.

Die SPD hatte ihren Antrag mit Untersuchungen der Bundeswehr-Universität Neubiberg begründet, wonach Luftreinigungsanlagen die Konzentration von Aerosolen in Räumen erfolgreich senken können. Fraktionschef Thomas Fäth sagt, die Erfahrungen mit dem Lockdown und der verbreiteten Gefahr für Kinder, Erzieher und Lehrern, sich anzustecken, zeugten davon, wie sehr die aktuelle Pandemie-Situation die Menschen belaste. Auch sei das Schulsystem auf Home-Schooling "schlecht vorbereitet", so Fäth. Gerade Kinder in prekären Verhältnissen drohten, weiter abgehängt zu werden. Eine gemeinsame Betreuung und ein gemeinsamer Regelunterricht, der mit Einsatz von Luftfiltern ermöglicht werden könnte, wären von "herausragender Wichtigkeit", versicherte der SPD-Fraktionssprecher.