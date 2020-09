Die Haarer SPD hat den Antrag gestellt, die Straßenbeleuchtung in Haar möglichst bald auf LED-Lampen umzustellen. In ihrer Begründung weist sie darauf hin, dass nach Aussagen von Studien mehr als 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs einer Kommune durch die Straßenbeleuchtung verursacht würden. LEDs seien inzwischen genügend ausgereift, sodass die Vorteile von LED-Straßenbeleuchtung gegenüber der veralteten Beleuchtungstechnik deutlich überwögen. Zu den Vorteilen gehörten, dass die Strom- und Betriebskosten bis zu 65 Prozent sinken würden. LED-Lampen würden sich damit bereits nach acht Jahren amortisieren; danach fließe die Energieersparnis direkt an die Gemeinde. Die Lebensdauer der LED-Lampen beziffert die SPD auf mindestens 25 Jahre. Sie plädiert für warm-weißes Licht, das ziehe weniger Insekten an und störe auch weniger den Schlaf von Menschen.

Schließlich fordert die Partei noch "intelligente Straßenbeleuchtung". Hierbei handele es sich um Bewegungsmelder oder Infrarotsender, die erst dann, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer nähert, die volle Leuchtkraft der LED-Straßenleuchte auslöst. Dadurch lasse sich 50 Prozent an Energiekosten einsparen, schreibt die SPD in ihrem Antrag.