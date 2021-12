Die SPD Haar geht mit ihrem Familienforum am Mittwoch, 15. Dezember, in eine neue Runde. Das vierte Treffen in diesem Format steht an: Unter dem Titel "Haar wie geht's? Lasst uns schauen was geht!" blickt die SPD zum Jahresabschluss zurück und fragt, wie sich die Lage bei den Familien in Haar verändert hat. Gerade mit dem neuen Schuljahr, aber auch der aktuellen Infektionslage sollen die Familien die Möglichkeit bekommen, Sorgen genauso wie ihre Wünsche zu äußern. Teilnehmen werden auch Vertreter und Vertreterinnen von Institutionen des Haarer Gemeindelebens. Das Familienforum beginnt um 20 Uhr und findet wie bisher virtuell über die Konferenz-Plattform "Zoom" statt. Interessierte können sich per E-Mail an katharina.dworzak@spd-haar.de zur Teilnahme anmelden.