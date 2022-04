Das politische Leben kommt nach der langen pandemiebedingten Pause wieder in Schwung. Das ist auch beim SPD-Ortsverein Haar der Fall, der nicht nur am kommenden Karsamstag nach zweijähriger Pause wieder Osterhasen in den Ort schickt, um von 11 Uhr an Schoko-Eier und kleine Spielsachen zwischen Leibstraße, Kirchenplatz, Jagdfeldzentrum und Stießbergerstraße zu verteilen. Die Sozialdemokraten haben auch ihre Jahreshauptversammlung in Präsenz abgehalten. In Anwesenheit des Kreisvorsitzenden Florian Schardt wurde der Ortsvorsitzende Mark Brassinga einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Matthias Salvermoser rückte zum stellvertretenden Vorsitzenden auf, nachdem die Dritte Bürgermeisterin Katharina Dworzak aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Sie machte dafür "persönliche Gründe" geltend. Komplettiert wird die Vorstandsriege durch Schriftführerin Eva Genseleiter, Kassier Peter Schießl sowie acht Beisitzer. Bemerkenswert ist die große Altersspanne in der Mannschaft, die von 18 bis 73 Jahren reicht.

Unter den geehrten langjährigen Mitgliedern sind Alfons Meindl und Helmut Dworzak, die seit 50 Jahren der Partei angehören. Meindl führte einst die Fraktion im Gemeinderat an, er habe seit den Achtzigerjahren den Umweltschutz in der Gemeinde vorangetrieben, der heutige gute Stand sei mit sein Verdienst, sagte Horst Wiedemann in seiner Laudatio. Der frühere Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer würdigte Altbürgermeister Dworzak dafür, Haar als die soziale, familien- und kinderfreundliche Gemeinde geformt zu haben, die es heute sei.