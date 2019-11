Die Entscheidung der Münchner Stadträte, den Lkw-Verkehr in Trudering auszusperren, hat ein Schlaglicht auf die prekäre Verkehrssituation in den nördlich der Bahn gelegenen Haarer Gemeindeteilen geworfen. Viele Fragen stehen im Raum, auch was künftige Wohnbebauung in Gronsdorf, den Schulcampus und ein mögliches Lkw-Verbot für die B 471 angeht. Die Haarer SPD veranstaltet deshalb am Dienstag, 5. November, eine Ortsteilversammlung mit Bürgermeisterin Gabriele Müller für Gronsdorf, Salmdorf und Ottendichl, die im Kleinen Theater stattfindet und um 19 Uhr beginnt. Auch um die Entwicklung in dem Baugebiet soll es gehen. Es seien "viele heiße Eisen" im Feuer, sagt SPD-Fraktionschef Alexander Zill, was eine "klare Linie und ruhige Hand" im Rathaus benötige.