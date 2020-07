Auch im Corona-Sommer bietet die Gemeinde Haar ein abwechslungsreiches Programm für die großen Ferien an. Nach einer Mitteilung aus dem Rathaus gibt nur einige wenige coronabedingte Änderungen. Der große Abenteuerspielplatz der drei Haarer Jugendzentren am Wieselweg sowie das Zeltlager von St. Konrad in Schöffleiten - das sind die beiden Sommerferienveranstaltungen, die aufgrund der Corona-Auflagen umgeplant werden mussten. Doch die jeweiligen Veranstalter hätten ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt: So sollen eine reich gefüllte Erlebniswoche sowie spannende Tagesausflüge dabei helfen, dass Kinder und Jugendlichen dem Hämmern, Radeln und Zelteln nicht nachtrauern müssten.

Auf dem Programm stehen Veranstaltungen für jeden Geschmack: Die Nachbarschaftshilfe bietet unter dem Motto "Experimente mit den vier Elementen" eine spannende Themenwoche mit Spiel, Sport und Kreativem. Die Kindersportschule (Kiss) kündigt jede Menge Action an. Beim TSV Haar können Kinder und Jugendliche Tennis und Fußball spielen sowie mit der Abteilung Trendsport Parkour, Freerunning oder Slackline ausprobieren. Wer lieber tanzt und singt, der ist in der Musicalschule "Dansation" unter dem Motto "Musical trifft Ballett" gut aufgehoben. Zudem findet auch der Sommer-Leseclub in der Gemeindebücherei statt und im "Penguin Camp" können die Teilnehmer Englisch lernen. In der Erlebniswoche des Jugendzentrums "Dino" werden Ausflugsziele in die nähere Umgebung unternommen. Und im kirchlichen Jugendzentrum Boni kann man sich bei den "Ferienaktionen à la carte" sogar vorab per Mail wünschen, was unternommen werden soll. Schülerinnen und Schüler mit dem Ferienpass wieder kostenlos ins Freibad - unter Corona-Auflagen. Anmeldungen sind bei den jeweiligen Veranstaltern möglich.