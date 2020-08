Von Udo Watter, Haar

Am Anfang war ein Holzhaus. In einer Gegend, in der keine Anwohner mit sensiblen oder konservativen Ohren sich von den swingenden Klängen hätten belästigt fühlen können. Die Jazz-Formation Woodhouse wurde 1953 in Mühlheim an der Ruhr gegründet und der Bandname leitet sich vom ersten Proben- und Gründungsort her, einem Holzhaus. Vom traditionellen New-Orleans-Jazz und Dixieland hat sich die Gruppe, die es seit 67 Jahren gibt, was sie zur ältesten (ununterbrochen aktiven) deutschen Jazzformation machen dürfte, schon lange weitgehend verabschiedet. Das Stammsextett, das sich gerne mit Gastmusikern verstärkt, beherrscht ein breites Repertoire, unter der künstlerischen Leitung des Düsseldorfer Schlagzeugers Rolf Drese reicht die Palette von Modern Swing über Samba und Blues bis zu Bossa Nova und Rock/Pop.

Unter dem Motto "Summerspecial" tritt die Woodhouse Jazzband am Samstag, 15. August, im Kleinen Theater Haar auf. Das Haus ist einer der wenigen Veranstaltungsorte, die auch im August ihre Pforten öffnen. Klassische Theaterferien wie sonst gibt es heuer nicht. "Die Tatsache, dass wir lange keine Veranstaltungen durchführen konnten und aufgrund der Corona-Pandemie viele Menschen ihren Urlaub zuhause verbringen werden, hat uns dazu veranlasst, auch für den Monat August ein Kulturprogramm anzubieten", erklärt Theaterleiter Matthias Riedel-Rüppel. Die Außenbühne, auf der unter anderem im Juli das "Sommer Open-Air" gefeiert wurde, wird weiterhin genutzt. Woodhouse, eine Band, die unter anderem mit Gastsolisten wie Till Brönner, Eugen Cicero, Romy Camerun, Bill Ramsey, Gitte Haenning, Paul Kuhn und Chris Howland oder dem ebenfalls aus Mühlheim stammenden Multikünstler Helge Schneider (der ein ausgezeichneter Musiker ist) zusammengespielt hat, ist seit vielen Jahrzehnten auf internationalen Bühne und Festivals zuhause. Im Münchner Osten macht sie am Samstag auf ihrer Rückkehr von einer Schweiz-Tournee Station. Die Stammformation ergänzen werden Sängerin Gaby Goldberg und Drummer Willy Ketzer, der nicht zuletzt mit Tom Jones, Liza Minelli oder José Carreras zusammengespielt hat. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten für Veranstaltungen sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, im Onlineshop des Hauses (www.kleinestheaterhaar.reservix.de) und unter Telefon 089/890 569 811 erhältlich.

Einen Tag später, am Sonntag, 16. August, präsentiert die fünfköpfige Band Laika Rock- und Popklassiker in Haar - Hits von Queen über Toto und Lady Gaga bis Billy Idol und Bruno Mars, Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Die Reihen "Sonntag im Theater" und "Feierabend im Theater" (immer mittwochs), die kleineren Bands und Ensembles aus dem Raum München im Garten des Hauses ein Forum bieten, werden den gesamten August hindurch statt finden.