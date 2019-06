23. Juni 2019, 22:22 Uhr Eine Woche feiern Es is wieder Somma

Das inklusive Kultur-Festival wartet mit breitem Angebot auf - vom 1. Haarer Hochhauslauf über Konzerte bis Theater

Von Udo Watter, Haar

Das Angebot ist nicht nur bunt und originell, sondern überdies dem Gedanken der Inklusion und kulturellen Grenzüberwindung verpflichtet - auch heuer wird es wieder ein "Somma"-Festival in Haar geben. Als Nachfolgerin des "Zamma-Festivals", das der Bezirk Oberbayern und die Gemeinde 2017 mit großem Erfolg ausgerichtet haben, fand die erste Auflage im vergangenen Jahr statt und zog über vier Tagen wieder zahlreiche Besucher an.

Diesmal wird das abwechslungsreiche Veranstaltungs- und Mitmachangebot, das unter dem Emblem "nachhaltige Kulturtage" läuft" und vom Bezirk weiter gefördert wird, aber wieder gut eine Woche dauern: vom 30. Juni bis 7. Juli. Dabei geht es nicht nur um Kultur im klassischen Sinne, sondern auch um Ereignisse, die zum Feiern, Genießen und vertieftem gesellschaftlichen Austausch inspirieren sollen. So wird es heuer erneut das White Dinner (am Jagdfeldsee) geben, das beliebte "Fisch und Jazz"-Konzert im Kleinen Theater, verschiedene Open-Air-Events am Kirchenplatz und die Tiefgaragenparty des Burschenvereins. Die Künstlermeile am Ende der Woche gehört ohnehin seit fast zwei Jahrzehnten zum Sommerprogramm in Haar. Auch einige Vereine und Institutionen haben ihre Ideen im Programm verwirklicht. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos und alles all-inklusiv.

Ein Schauplatz ist dabei das Kleine Theater Haar: Am Montag, 1. Juli, wird dort "Alibi" gezeigt, eine Eigenproduktion des Dansation Musical-Ensembles. Das Krimi-Musical um eine aristokratische Großfamilie ist bereits im März und April dieses Jahres mit Erfolg am Theater gelaufen, Karten hierfür gibt es im Vorverkauf über www.kleinestheaterhaar.de.

Am Mittwoch, 3. Juli, präsentiert Peter Georg im Rahmen des "Feierabends im Theater" einen "Santana-Gitarren-Abend. Am Freitag 5. Juli, lässt dann bei "Jazz und Fisch" der musikalische Tausendsassa Uli Wunner von 18 Uhr an jazzige Klänge und Rhythmen im Theatergarten ertönen: Das kulinarische Angebot dazu wird von Experten zubereitet, den Theaternachbarn von der Fischereifachberatung des Bezirks Oberbayern. Am Samstag, 6. Juli, gastiert dort erstmalig das Theaterensemble "Körpermomente" Dieses Ensemble besteht aus Menschen, die mit Autismus leben. Sie präsentieren Ihr Stück "Raumzeitkontinuum". Darin befasst sich die Gruppe mit einer Frage, die alle Menschen beschäftigt: "Was ist da, auf und außerhalb der Erde?" Die Inszenierung verspricht einige Überraschungen: Menschen im Weltall, gestrandete Comicfiguren und ein Hinkelstein. Im Anschluss an die Theateraufführung wollen die Darsteller mit dem Publikum in den Dialog treten.

Der Startschuss zum "Somma" erfolgt bereits am Sonntag, 30. Juni, - quasi im wahrsten Sinne des Wortes: Denn von 11 bis 17 Uhr findet der 1. Haarer "Hochhauslauf - exklusiv inklusiv" im Büroturm an der Münchener Straße 14 statt. Wer teilnehmen will, muss sich online über die Homepage der Gemeinde anmelden unter Stichwort: 1. Haarer Hochhauslauf. Die Startgebühren betragen für Erwachsene zehn Euro, für Kinder ab zehn Jahren fünf Euro. Neben weiteren Veranstaltungen wie der Vernissage zur Ausstellung "Seelen-Art" am Mittwoch, 3. Juli, im Rathaus sowie der Theatervorstellung von "Spurensuche" im Ernst-Mach-Gymnasium am Freitag, 5. Juli, dürften natürlich die Opern-Air-Konzerte am Kirchenplatz ein Magnet sein: Am Freitagabend heißt es an zwei Bühnen "Haar rockt" , unter anderem mit The Nervous Breakdowns und den Blue Dolphins und am Samstag steigt von 14 bis 18 Uhr das 14 bis 18 Uhr das Inklusive Soundfestival mit "Ohne Beispiel", Route Rockers und Handiclapped aus Berlin. Am Samstagabend spielen zwei Bands zum Warm-Up für die Künstlermeile, das beliebte Straßenfest wird von 11.30 Uhr bis 21 Uhr in der Ortsmitte gefeiert - als Abschluss einer langen Festwoche.