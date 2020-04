Die letzte Sitzung des Haarer Gemeinderats unter Leitung von Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) bietet nicht nur interessante Themen, sondern sie ist auch eine Premiere. Der Gemeinderat tagt aufgrund der Abstandsregeln, die wegen der Verbreitung des Coronavirus einzuhalten sind, im großen Saal des Bürgerhauses. Gäste können die öffentliche Sitzung am Dienstag, 28. April, von 19 Uhr an von der Empore aus verfolgen. 30 Plätze stehen zur Verfügung. Außer um die Umnutzung des alten Maria-Stadler-Hauses geht es um die Sanierung des Bahnhofsplatzes. Die ausscheidenden Gemeinderäte werden verabschiedet. Die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums findet am Dienstag, 12. Mai, am selben Ort statt.