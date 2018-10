17. Oktober 2018, 22:05 Uhr Haar Sichtweisen eines Künstlers

Der Schriftsteller Oscar Wilde wusste, was einen Künstler ausmacht. Er lebte es vor und hinterließ das Bonmot, dass ein Künstler die Dinge niemals so sehe, wie sie seien: "Wenn er sie so sähe, wäre er kein Künstler mehr." Deshalb darf der Besucher der Jahresausstellung des Kunstkreises Haar gespannt sein, was ihn erwartet. Denn das Motto, zu dem sich Elfie Bilger, Rolf Dinter, Elena Drobychevskaja, Gabriele von Ende und andere arbeiteten, lautete heuer "Sichtweisen". Die Vernissage zu der Jahresausstellung findet am Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr, im Rathaus statt. Die Werke können dort werktags in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr und mittwochs auch von 15 bis 18 Uhr, sowie samstags, sonn- und feiertags von 10.30 bis 17 Uhr besichtigt werden. Am Wochenende sind die Künstler anwesend. Die Ausstellung dauert bis zum 10. November.