14. Januar 2019, 22:00 Uhr Haar Sicheres Fahren im Alter

Der Führerschein ist für viele Senioren ein wichtiges Stück Freiheit. Im Vortrag "Sicheres Autofahren im Alter" erläutert Jens Benninghof, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin und Entwicklungsstörungen am Isar-Amper-Klinikum, am Montag, 28. Januar, von 17 Uhr an im Gebäude der Nachbarschaftshilfe Haar medizinisch-psychologische Aspekte zur Fahrtauglichkeit. Anmeldung bei der Nachbarschaftshilfe (Telefon 143 36 49-0 oder E-Mail info@nbh-haar.de).