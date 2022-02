Gute Nachricht für ältere Menschen in Haar: Der Seniorenklub der Gemeinde nimmt am Montag, 21. Februar, wieder seinen Betrieb auf. Das Büro am Kirchenplatz 2 hat von da an wieder jeden Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Im Klubraum finden die offenen Nachmittage zum Kartenspiel oder Kaffeetrinken statt. Zu beachten seien die von 21. Februar an geltenden Auflagen (2-G-Regel), Maske und Impfnachweis müssten mitgebracht werden. Bocciaspieler können nach dem Spiel wieder eine Erfrischung im Klubraum zu sich nehmen.