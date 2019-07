29. Juli 2019, 21:37 Uhr Haar Seniorenclub sucht Trainer

Der Seniorenclub Haar sucht eine Übungsleiterin oder einen Übungsleiter für seine gut laufende Gymnastik-Abteilung. Die Trainingsstunden finden bisher am Montag von 8.15 bis 10.30 Uhr (in drei Gruppen) und am Dienstag von 8.30 bis 9.15 Uhr im Sportpark Eglfing statt. Die Senioren nehmen dieses Gymnastik-Angebot begeistert an, eine Gruppe besteht aus 15 Teilnehmern. Weitere Informationen gibt es im Seniorenclub jeden Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr (Telefon: 46 00 29 50).