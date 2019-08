11. August 2019, 22:07 Uhr Haar Seniorenclub macht Ausflug nach Kempten

Die Kulturfahrt des Seniorenclubs Haar führt am 21. August nach Kempten. Abfahrt ist um 9 Uhr am Kirchenplatz in Haar. Nach der Busfahrt quer durch Oberbayern serviert der Gasthof Merkatzer Bräu Engel das Mittagessen. Bei einer kurzen Führung durch den Kräutergarten Burghalde können die Teilnehmer mehr als 110 duftende Pflanzenarten kennenlernen. Daran schließt sich ein Besuch an im archäologischen Park, in dem es auch Gelegenheit zum Kaffeetrinken gibt. Karten zu 20 Euro gibt es im Seniorenclub Dienstag und Donnerstag von 15 Uhr an.