Nicht weniger als circa 1000 Veranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, Beruf, EDV, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial bietet die Volkshochschule Haar in ihrem neuen Programm, das derzeit an alle Haushalte in Haar und Waldtrudering verteilt wird. Das Semester beginnt am Montag, 30. September. Es steht unter dem Motto: "Zusammenleben, zusammenhalten". Ob ein Musicalworkshop für Jugendliche, ein Kurs in Kalligraphie, eine Stadtführung oder doch lieber ein Einblick in die arabische Küche unter dem Titel "Sesam öffne dich" von Interesse ist, ab sofort können sich die Teilnehmer schriftlich anmelden. Dazu gibt es ein Anmeldeformular auf der letzten Seite des Hefts, oder aber man kann sich per Fax unter der Nummer 089/460 02-850 oder direkt über die VHS-Homepage, www.vhs-haar.de, anmelden. Wer noch Informationen benötigt oder Beratung wünscht, das VHS-Büro in der Münchner Straße 3 ist von Montag bis Freitag, 20. September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr besetzt. Telefonisch ist die Volkshochschule unter 089/460 02-800 zu erreichen. Vom 23. September an ist das Büro an den Wochentagen von 9 bis 12 Uhr und am Montag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 19.30 Uhr geöffnet.