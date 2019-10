Was für extreme Bedingungen auf dem Bausektor herrschen, bekommen Haars Gemeinderäte und Bürgermeisterin seit der Gründung des Kommunalunternehmens Wohnungsbau (KU) direkt vorgeführt: Bei allen drei Bauvorhaben der Gesellschaft - dem Wohngebäude an der Katharina-Eberhard-Straße, der Kindertagesstätte samt Wohnungen in Gronsdorf und dem Umbau des alten Friedhofswärterhauses an der Defreggerstraße - sind die Baukosten deutlich gestiegen. Die erwarteten Steigerungen für die Neubauprojekte liegen laut Kommunalunternehmen bei 14,8 und 13 Prozent. 11,15 Millionen Euro und 7,3 Millionen Euro werden die beiden Neubauten mittlerweile wohl kosten.

Die CSU fragte im Gemeinderat nach, wieso der Bau in Gronsdorf mit 6881 Euro je Quadratmeter so exorbitant teuer werde. Thomas Reichel stellte auch den mit fast 7000 Euro besonders hohen Quadratmeterpreis für das Wohn- und Kitaprojekt in Gronsdorf infrage. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) begründete den Preis mit einer Mischkalkulation zusammen mit dem wegen der Haustechnik relativ teuren Kindergartenbau. Auch sei das Bauen an der Bahn wegen Lärmschutzauflagen aufwendig und kostspielig.

Auf Gerlinde Stießbergers (CSU) Anfrage zur langen Planungsphase an der Defreggerstraße sagte Reinmar Pfalz aus dem Bauamt, dass die Gemeinde lange zwischen Sanierung und Neubau geschwankt habe und wegen der Kosten am Ende jetzt einen bezahlbaren Umbau anpeile. Man habe mehrmals geplant, mit allen dazugehörigen Verzögerungen. Schließlich habe das Rathaus wegen fehlender personeller Ressourcen auf externe Planer zurückgegriffen. Die Kosten seien deshalb noch einmal um 100 000 Euro gestiegen. Die Sanierung soll 608 000 Euro kosten. Immerhin die Bauzeiten werden weitgehend eingehalten. Die 36 vergünstigten Wohnungen an der Katharina-Eberhard-Straße können voraussichtlich im September 2020 bezogen, die Wohnanlage an der Heimgartenstraße in Gronsdorf wird zeitgleich mit der Kindertagesstätte voraussichtlich im Juli kommenden Jahres fertiggestellt.