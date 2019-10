Die Schulweghelfer in Haar suchen noch Unterstützer. Zwar haben sich zum Schuljahresbeginn 17 neue Gesichter unter die Mütter und Väter gemischt, die morgens mit roten Kellen und neongelben Westen an den Haarer Straßen stehen; doch an einer Stelle brauchen sie noch Helfer: an der neuen Lotsenstelle an der abgerissenen Fußgängerbrücke im Jagdfeldring. Mittwochmorgen ist dort der Schulweghelferdienst noch unbesetzt. Insgesamt stellen sich aktuell 60 Eltern und Großeltern in Haar für das Ehrenamt zur Verfügung. "Wir hatten dieses Jahr glücklicherweise gute Rückmeldungen der Eltern aus beiden Grundschulen", sagt Eva Übermasser, die Leiterin der Haarer Schulweghelfer. Als besonders gefährlich gilt in Haar der Übergang über die B 471 in der Vockestraße. Weitere Brennpunkte: die Leibstraße, am Bahnhof, am Rathaus, an der Münchner Straße, in Gronsdorf und Salmdorf. Wer Interesse hat, mitzuwirken, kann sich per E-Mail an schulweghelfer-haar@gmx.de bei Eva Übermasser melden.