Die Erstklässler aus Haar-Eglfing werden heuer doch an der St.-Konrad-Straße unterrichtet. Erst der nächste Jahrgang geht ins Jagdfeld. Aktuelle Zahlen zur Schülerentwicklung werden in Kürze erwartet

Die Kinder aus Eglfing werden auch kommendes Schuljahr die Grundschule an der St.-Konrad-Straße besuchen. Erst im Jahr darauf sollen nach aktueller Planung beginnend mit den ersten Klassen auch die Eglfinger den neuen Erweiterungsbau in der Jagdfeld-Grundschule füllen. Hintergrund für diese Planung sind Verzögerungen beim Schulhausbau, die laut Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) einen Bezug des neuen Gebäudes noch in diesem Herbst als zu ehrgeizig erscheinen ließen. Der Neubau solle Schritt für Schritt mit Leben erfüllt werden, um die Konradschule auch zu entlasten.

Der Erweiterungsbau samt Dreifach-Turnhalle im Jagdfeld ist weit fortgeschritten. Der Rohbau steht, und Bürgermeisterin Müller berichtete jetzt im Gemeinderat von einem Baustellenbesuch, bei dem man schon einen guten Eindruck von den hellen, großen Räumen bekommen habe. Doch es sei auch klar, dass ein Bezug zum Schuljahresbeginn am 7. September kaum noch vorstellbar sei. Das Thema kam wieder auf den Tisch, weil die CSU in einem Antrag gefordert hatte, den Eltern verlässlichere Informationen über die künftige Schule ihrer Kinder zu geben. Die CSU hat immer wieder gegen die Schule im Jagdfeld opponiert und betont, dass es besser gewesen wäre, eine dritte Grundschule nördlich der Bahn zu errichten.

Jetzt meint sie, die Eltern sollten vor einer Sprengeländerung gehört werden. Im Rathaus allerdings sieht man seit der grundsätzlichen Entscheidung über die Sprengelzuschnitte im Jahr 2016 und dem jetzt vollzogenen Aufschub keine offenen Fragen. Auch bei den zu erwartenden Schülerzahlen gibt es laut Kerstin Onwuama vom zuständigen Referat im Rathaus nichts Neues. Es seien allerdings aktuelle Zahlen beim Institut für Sozialplanung (SAGS) bestellt und würden im Februar erwartet.

Als bei der Entscheidung über die Schulsprengeländerung im Oktober 2016 festgelegt wurde, dass neben den Gronsdorfer Kindern auch die Eglfinger künftig ins Jagdfeld gehen, standen mehrere Varianten zur Auswahl. Es gab auch Optionen, Kinder aus Salmdorf und Ottendichl statt der aus Eglfing in der größeren Schule mitsamt Anbau im Jagdfeld zu unterrichten. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, Schüler aus Unterhaar und aus Zentrum-Ost der Jagdfeld-Grundschule zuzuschlagen und eine klare Grenze für den Schulsprengel an der Bahnlinie zu ziehen. Doch die Eglfing-Lösung fand damals fraktionsübergreifend die Mehrheit, freilich gegen die Stimmen von Dietrich Keymer, Gerlinde Stießberger und Bettina Endriß-Herz (alle CSU). Man fand damals, dass das so für die wenigsten Schüler Veränderungen bringe. Auch sei von Eglfing der Schulweg ins Jagdfeld noch zu Fuß machbar, und mit der Brücke über die B 304 sicher.

Die Konrad-Grundschule wird in Zukunft mit 14 Klassen für maximal 350 Schüler ausgelegt sein, die Grundschule im Jagdfeld mit ihren beiden Trakten für jeweils 400 Schüler, also insgesamt 800 Schüler in 32 Klassen. Ausgegangen wird von höchstens 25 Schülern pro Klasse. Nach den bisher vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen, die bis in das Jahr 2034 reichen, wird die Konradschule in 14 Jahren bei dem jetzt anvisierten Sprengelzuschnitt mit 401 Schülern belegt sein, die Jagdfeld-Grundschule mit 767 Schülern aber noch etwas Luft haben.

In den nächsten Jahren ist mit einer recht komfortablen Raumsituation in Haar zu rechnen. Für die Konradschule wird im Jahr 2022 mit 278 Schüler kalkuliert, im Jagdfeld mit 734. Die erwarteten aktualisierten Zahlen werden Unschärfen noch rausnehmen. Wie Onwuama sagte, gebe es beim Zuzug im neuen Wohngebiet Jugendstilpark Verzögerungen, das wirke sich aus.

Doch jetzt zum kommenden Schulbeginn im September 2020 bleibt trotz anderslautender Gerüchte laut Bürgermeisterin Müller erst einmal alles "wie es ist". Die Umstellung auf den neuen Schulsprengel werde dann sukzessive beginnend mit den ersten Klassen anlaufen und nach Plan vier Jahre später abgeschlossen sein. Es würden keinesfalls alle Kinder auf einmal wechseln. Wer schon auf die Konradschule geht, bleibt laut Rathaus auch dort.