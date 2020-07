Der Erweiterungsbau der Grundschule im Jagdfeld wird später fertig, und auch auf der Baustelle der beiden Wohnhäuser an der Katharina-Eberhard-Straße kommt es zu Verzögerungen. Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) verkündete, dass der Schulbau heuer wohl nicht mehr fertiggestellt werde. Dort hat es infolge der Corona-Pandemie Lieferverzögerungen beim Material gegeben und Arbeiter konnten nicht wie geplant eingesetzt werden. An der Katharina-Eberhard-Straße gab es einen Brand in einem Elektro-Technikraum und es müssen Versicherungsfragen geklärt werden. Unter einem unglücklichen Stern steht die Sanierung des der Gemeinde gehörenden Geschäftshauses in der Leibstraße 24. Dort wird man laut Bukowski "realistisch betrachtet" aber Ende Juli fertig sein, nachdem es auf der Baustelle sogar zu einem Streit zwischen Baufirmen gekommen war.