In Haar stehen vier neue Schnellladestationen für Elektroautos, die eine Leistung von bis zu 150 Kilowatt erreichen. Die Ladepunkte in der Münchener Straße 18 werden vom Energieunternehmen EnBW betrieben. Laut EnBW können die Verbraucher an diesen Stationen, abhängig von der Aufnahmeleistung des Fahrzeugs, in zehn Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite Energie laden. Zudem fließe hier 100 Prozent Ökostrom.

SZ