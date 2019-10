Drei bis vier Mal schickt die Haarer Ungarnhilfe Transporte auf den Weg ins Pannonische Becken. Hermann Meyer, Leiter der Ungarnhilfe, ruft jetzt wieder zu Sammelaktionen und Sachspenden für die Hilfstransporte auf; die Not in Ungarn sei ungebrochen, sagt Meyer. Gelindert werden soll die Not unter anderem in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten Behinderten- und Altenheimen. Am Freitag, 8. November, und den beiden darauffolgenden Freitagen findet wieder die nächste Sammelaktion von jeweils 15 bis 18 Uhr in der alten Postfiliale an der Bahnhofstraße 3 statt. Angenommen wird dann so ziemlich alles: Vom Rasenmäher über Spielzeug, Teppiche, Schuhe, Spitzer, Waschmaschinen bis hin zu Töpfen und Rollatoren.