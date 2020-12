In der Reihe "Salon Zukunft Heimat" lädt die Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern regelmäßig Experten zu Gesprächen ein, Schauplatz ist gewöhnlich das Kleine Theater Haar. Derzeit werden die Gespräche aufgezeichnet und unter www.bezirk-oberbayern.de/Salon als Video zur Verfügung gestellt. Neu im Online-Angebot ist der Salon "Bildung Ist Heimat" mit Überlegungen zum Bildungsauftrag des Bezirks. Müssen Bildung, Demokratiebildung und Sensibilität für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Prozess ein stärkeres Gewicht bekommen? - Das ist eine der Fragen, über die Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler mit Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Elisabeth Tworek, Leiterin der Abteilung Kultur, Bildung und Heimat im Bezirk Oberbayern, spricht. Um die Heimatpflege des Bezirks geht es in einem zweiten Salongespräch.