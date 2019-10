In der Reihe "Salon Zukunft Heimat" des Bezirks Oberbayern stellen sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens großen Fragen der Zeit. Wenn sich diesen Sonntag, 13. Oktober, Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler im Kleinen Theater Haar mit seinen Gästen von 11 bis circa 14 Uhr zur Sonntags-Matinee mit Musik und Gesprächen trifft, heißt es: "Glaube, Liebe ...?" Braucht unsere Gesellschaft religiöse Werte? Auf dem Podium sitzen die Autorin und Direktorin der Stiftung Bildungszentrum der Erzdiözese München und Freising, Claudia Pfrang, der Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg, Benjamin Idriz; außerdem vom Bund für Geistesfreiheit München die Autorin und Betreiberin einer Kulturbühne Assunta Tammelleo und der evangelische Theologe, Pfarrer und Autor Klaus-Peter Jörns. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden bis 10. Oktober per E-Mail an info@fachberatung-heimatpflege.de entgegengenommen.