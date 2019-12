Zum Kiesabbau in Haarer Ortsteil Salmdorf ist offenbar das letzte Wort nicht gesprochen. Nach fortdauernden Protesten von Anliegern gegen die massiven Lastwagentransporte in den Ortsteilen der Gemeinde hat Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) zu einem runden Tisch im Rathaus eingeladen. Dieser soll Ende Januar stattfinden. Außer den betroffenen Bürgern und Vertretern des Kiesunternehmens Glück, das in Salmdorf den Kiesabbau betreibt und ein Quetschwerk zur Bauschuttaufbereitung unterhält, ist mit dem Anwalt der Gemeinde auch Landrat Christoph Göbel (CSU) zu dem Termin eingeladen. Das gab Bürgermeisterin Müller in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres bekannt. Zuletzt hatte die örtliche FDP einen solchen runden Tisch gefordert, um alle Fakten besprechen zu können und Lösungen zu finden.

Anlieger beklagen die hohe Belastung. Von mehr als 300 Fahrten pro Tag ist die Rede. Diese Zahlen für Salmdorf werden von verschiedenen Seiten auch bestätigt. Vertreter der dort aktiven Bürgerinitiative bekräftigen derweil, auch juristisch gegen das Unternehmen vorgehen zu wollen. Man plant offenbar, die Betriebsgenehmigung für Kiesabbau und Quetschwerk anzufechten, und gibt sich zuversichtlich, was die Erfolgsaussichten angeht. Diese allerdings werden unterschiedlich eingeschätzt. Landrat Göbel warnte beispielsweise jüngst bei der Bürgerversammlung in Haar vor überzogenen Hoffnungen in dieser Angelegenheit. Er sehe da keine Chancen, die Betriebsgenehmigung gelte unbefristet, sagte der Landrat bei der Veranstaltung.