Die Forderung, dass der Bahnhof rasch attraktiver gestaltet wird, findet in Haar großen Widerhall. 1800 Unterstützer haben sich an einer Unterschriftenaktion beteiligt, bei der eine möglichst zügige Verbesserung vor allem am Kiosk und an der Toilettenanlage auf der Südseite verlangt wird. Vertreterinnen der Haarer Frauen-Union, die die Aktion initiiert hatte, überreichten die Unterschriftenlisten Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) im Rathaus.

CSU und die FDP unterstützten die Aktion, nachdem sie im Gemeinderat an der Mehrheit von SPD und Grünen mit ihrem Anliegen gescheitert waren, eine punktuelle Verbesserung am Kiosk in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zu erreichen. SPD und Grüne erteilten Bürgermeister Bukowski stattdessen ein Mandat, mit der Bahn für einen großen, umfassenden Umbau auch am Parkplatz zu verhandeln.

Angesichts der breiten Unterstützung aus der Bürgerschaft sieht die CSU eine neue Situation. Es gelte nun, sich für eine "schnellstmögliche Veränderung des bestehenden und in die Jahre gekommenen Kiosks plus zu sanierender Toilettenanlagen" einzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Frauen-Union-Vorsitzende Eva Schlensok für die Partei formuliert hat. Es habe an den Infotischen im Ort kaum einen Passanten gegeben, der keine sofortige Verbesserung herbeigesehnt habe. "Der dreckige Anblick passt nicht zum Rest des kürzlich erneuerten Bahnhofs", habe ein Bürger kommentiert. "Man geht jeden Tag dort vorbei und ärgert sich über diesen schmuddeligen Zustand!", wird ein anderer zitiert.

"Fast alle Bahnnutzer wünschen die von der Bahn vorgeschlagene schnelle Modernisierung", betont Schlensok, die mit ihrer Stellvertreterin Christine Jelic die Unterschriftenliste überreicht hat. Man hoffe, gestärkt durch das Bürgervotum, auf erneute Gespräche des Bürgermeisters mit der Deutschen Bahn.