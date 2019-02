20. Februar 2019, 21:35 Uhr Haar "Roter Treff" in Haar

Zum seinem "roten Treff" lädt der SPD Ortsverband Haar für diesen Donnerstag, 21. Februar, in Gittis Waldwirtschaft ein. Beginn ist um 19 Uhr. Außerdem wird die SPD am Faschingsdienstag, 5. März, von 14 Uhr an wieder eine Armenspeisung auf dem Kichenplatz veranstalten.