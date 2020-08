Von Stefan Galler, Haar

Die Haarer Sozialdemokraten wehren sich gegen die Umgestaltung des Platzes vor dem Setzerhof in der Kirchenstraße, in dem die Nachbarschaftshilfe residiert und in dem sich auch die Ausgabestelle der Tafel befindet. Nachdem sich bereits Alt-Bürgermeister Helmut Dworzak (SPD) dafür stark gemacht hatte, die ursprüngliche Struktur der Grünfläche wieder herzustellen und die Parkbänke unmittelbar vor dem Haus wieder aufzustellen, beantragt genau das nun die SPD-Gemeinderatsfraktion offiziell, wie Fraktionssprecher Thomas Fäth in einer Erklärung schreibt.

"Neben der Tatsache, dass wir die Bänke an dieser Stelle für das Ortsbild als notwendig und prägend ansehen, ist besonders die Art und Weise, wie es zum Abbau gekommen ist für uns nicht nachvollziehbar", so Fäth, der Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) vorwirft, in dieser Frage "eigenmächtig und ohne Abstimmung mit dem Gemeinderat gehandelt" zu haben. "Ein Stil, den wir irritiert zur Kenntnis genommen haben, wollte er doch im Wahlkampf alle zusammenführen und gemeinsam zu guten Lösungen kommen", so schreibt Fäth weiter. Alt-Bürgermeister Dworzak bekräftige, dass ein solcher "scheinbar kleiner, aber bedeutender städtebaulicher Eingriff zu einer Qualitätsminderung des öffentlichen Raums" führe.

Es sei kein Zufall gewesen, sondern eine bewusste Entscheidung, an dieser zentralen Stelle dem Haarer Tisch, also einer Einrichtung für die sozial Schwachen, eine Heimat zu geben. "Dass gerade dieser Personenkreis bei einer Entscheidung, die auch ihre Anlaufstelle betrifft, übergangen wird, erfüllt uns mit großer Sorge", schreibt Fäth in dem Antrag seiner Partei.

Die Argumente des Bürgermeisters dafür, die Bänke am Setzerhof anders aufzustellen, hält der SPD-Fraktionssprecher für "ziemlich dürftig und an den Haaren herbeigezogen". Andreas Bukowski hatte etwa angeführt, dass bisher Zigarettenrauch von dort aus ins Gebäude gezogen sei oder dass es Probleme mit dem Datenschutz gegeben habe, wenn Menschen vom Haus aus die Gespräche der auf den Bänken sitzenden Personen mit anhörten. Fäht hofft nun, dass sich im Gemeinderat "eine breite Mehrheit für diesen Antrag" finden möge.