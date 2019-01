14. Januar 2019, 22:00 Uhr Haar Regal statt Flohmarkt

Lesefreunde müssen künftig auf den jährlichen Bücherbasar der Haarer Gemeindebibliothek verzichten. Weil die Organisation des Buchflohmarkts inklusive der Lagerung und des Transports der abgegebenen Bücher das Personal der Bibliothek vor immer größere Herausforderungen stellte, wird die Tradition nun eingestellt, wie die Leiterin mitteilt. Stattdessen hat die Bücherei ein festes Kaufregal eingerichtet. Direkt an der Ausleihtheke können Besucher von nun an Bücher, Filme oder CDs, die aus dem Sortiment genommen werden, erwerben. Das Regal wird wechselnd thematisch bestückt - im Februar sind Bilderbücher und CDs für Kinder dran. Zusätzlich wird sich die Gemeindebibliothek von diesem Jahr an an den Haarer Hof- und Gartenflohmärkten beteiligen. Diese finden am 5. Oktober statt.