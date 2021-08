Sollen wir eigentlich mehr Angst vor der Künstlichen Intelligenz haben oder vor der natürlichen Dummheit? Ist Armut wirklich sexy? Und warum müssen Frauen sowieso immer sexy sein, bei allem, was sie tun? Solche Fragen stellt sich die Kabarettistin Barbara Weinzierl in ihrem Programm "Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung 3.0", das sie am Samstag, 28. August, im Kleinen Theater Haar präsentiert. Die gebürtige Österreicherin, die auch als Schauspielerin aktiv ist ("Watzmann ermittelt"), gönnt sich freilich auch ganz persönliche Selbstvergewisserungen: "Passt der Faltenrock wirklich so gut zu meinem Gesicht, wie der junge Verkäufer sagt?" Bei all ihren kritischen Hinterfragungen vermeidet sie es, mit dem Zeigefinger nur auf andere zu zeigen. "Den Finger, den brauche ich doch auch, um ihn auf mich selbst zu richten!", sagt sie. Während des Abends verwandelt sie sich auf offener Bühne gerne und schnell in diverse "Alter Egos". Ihr Programm, das als Open-Air-Auftritt im Theatergarten geplant ist, mutet wie eine Melange aus Rollenkabarett, Comedy und Improtheater an. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es über https://kleinestheaterhaar.de.