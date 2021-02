Das Haarer Rathaus hat zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern eine konsequente Home-Office-Strategie umgesetzt. Das Einwohnermeldeamt, das Sozialamt oder die Bürgerinfo sind direkt besetzt. Aber in den meisten anderen Abteilungen seien Arbeiten gut vom heimischen Schreibtisch aus zu erledigen, teilt die Gemeinde mit. Die Telefone seien weitergeleitet, der direkte Kontakt zu den Kollegen finde telefonisch oder per E-Mail statt. Die Besprechungen seien virtuell angesetzt. "Wir haben für unsere 84 Mitarbeiter, die direkt im Rathaus tätig sind, 55 Home-Office-Plätze. Und noch mal 20 für unsere Außenstellen", sagt Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Wer von daheim aus arbeiten will und kann, ist dem Rathaus zufolge versorgt. Büros mit Parteiverkehr sind mit Plexiglas-Scheiben ausgestattet. Bis auf ganz wenige Ausnahmen könnten Mitarbeiter ein eigenes Büro nutzen In den meisten Abteilungen wechselten sich die Mitarbeiter zwischen Präsenz und Home-Office ab.