Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 53-jährige Radfahrerin am Montagabend im Haarer Ortsteil Ottendichl verletzt worden. Die Frau befuhr den in beide Richtungen freigegebenen gemeinsamen Geh- und Radweg an der Feldkirchner Straße, als sie von einem Autofahrer, einem 64-jährigen Münchner, übersehen wurde, der an der Andreas-Kasperbauer-Straße nach rechts abbiegen wollte. Die Ampel hatte für beide Grün gezeigt. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin leicht verletzt, nachdem Rettungssanitäter sie an Ort und Stelle untersucht und behandelt hatten, konnte sie sich auf den Heimweg machen. An Rad und Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro.