20. Mai 2019, 21:45 Uhr Haar Radler und Fußgänger kollidieren auf Gehweg

Ein 41 Jahre alter Radfahrer und ein 33-jähriger Fußgänger sind am Sonntagvormittag in Haar bei einer Kollision schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg der Johann-Karg-Straße, der für Radfahrer in beiden Richtungen freigegeben ist. Der Fußgänger lief zunächst auf der rechten Seite, wechselte dann jedoch die Spur, um einem entgegenkommenden Radfahrer Platz zu machen. Der von hinten kommende Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rammte den Fußgänger, wodurch beide stürzten. Beide mussten stationär in Krankenhäusern behandelt werden.