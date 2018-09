12. September 2018, 22:27 Uhr Haar Radler fährt auf B 304 in Schlangenlinien

Dieser Radfahrer hatte vermutlich nicht nur Radler getrunken: Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen 48-Jährigen angehalten, der auf der Wasserburger Straße in Haar, der B 304, in Schlangenlinien in Richtung München fuhr. Auf die Frage der Beamten, warum er auf der Straße fahre, antwortete der Mann, der aus dem östlichen Landkreis stammt, dass ihm der Radweg zu schmal sei. Der Grund, warum der Radler überdurchschnittlich viel Platz für sich beanspruchte, war gleich gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp mehr als zwei Promille. Der Mann wurde von den Streifenbeamten zur Blutentnahme gebracht, wobei er sich widersetzte. Fast zur gleichen Zeit zog eine andere Streife der Haarer Polizei in der Stadlerstraße einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Er hatte 0,9 Promille Alkohol im Blut und musste sein Auto stehen lassen. Den Mann erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.