Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Haar bei einem Unfall an der Vockestraße schwer verletzt worden. Er war am Donnerstag gegen 18.40 Uhr auf dem östlichen Radweg in Richtung Süden gefahren. Und er war gegen die Fahrtrichtung unterwegs. Ein 75-jähriger Autofahrer kam in dem Moment mit seinem Wagen aus einer Ausfahrt, um in die Straße einzubiegen. Dabei querte er den Fuß- und den Radweg. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei leicht beschädigt. Der Radler kam mit gravierenden Blessuren in eine Klinik. Zum genauen Ablauf des Verkehrsunfalls machten die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben, heißt es von der Polizei.