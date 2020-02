Eine 39-jährige betrunkene Radfahrerin hat sich in der Nacht zum Sonntag bei einem Sturz in der Leibstraße in Haar schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau aus dem Landkreis fuhr stadtauswärts auf dem Gehweg, als sie gegen 2.55 Uhr auf Höhe Annelies-Kupper-Allee aus ungeklärter Ursache mit einem Fußgänger zusammenstieß. Der bislang unbekannte Fußgänger alarmierte mit zwei weiteren Passanten den Notarzt. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 089/6216-3322 zu melden.