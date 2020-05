Eine Radfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Haar am Dienstag schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.25 Uhr. Die 73-Jährige aus dem östlichen Landkreis und eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus München fuhren auf der Blumenstraße in nördlicher Richtung. Auf Höhe des Kiebitzweges wollte die Autofahrerin die vorausfahrende Radlerin überholen. Während des Überholvorgangs schwenkte diese plötzlich nach links, weil sie wohl auf den Rad- und Fußweg gegenüber wechseln wollte. Sie stieß in die rechte Fahrzeugseite des überholenden Pkw und schlug mit dem Kopf gegen das Beifahrerfenster, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen.