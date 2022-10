Ein fünfjähriger Bub und ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer sind sich am Mittwoch in Haar in die Quere gekommen. Nach Angaben der Polizei bog der Radfahrer gegen 17.40 Uhr von der Straße "Am See" in den angrenzenden kleinen Park ein. Dort spielte der kleine Junge zunächst auf dem Boden sitzend. Als er plötzlich aufsprang und loslief, konnte der entgegenkommende Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen und es kam zu einer leichten Berührung. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht.