Von Montag, 3. August, an sind die neuen Angebote der Volkshochschule Haar auf der Homepage unter www.vhs-haar.de zu finden und können dort auch gleich online gebucht werden. Das gedruckte Programmheft erscheint am 27. August und wird an alle Haushalte in Haar und Waldtrudering verteilt. Wer eines haben möchte, kann dieses unter Telefon 089/460 02-800 bestellen. Das neue Herbst-/Wintersemester startet am 21. September. Das VHS-Büro ist von 3. August bis 4. September, von 9 bis 12 Uhr besetzt, das Gesundheitszentrum ist in dieser Zeit geschlossen.