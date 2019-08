Zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern lädt der Förderverein Kirche St. Aegidius Keferloh für Freitag, 20. September, 20 Uhr ins Bürgerhaus Haar ein. Die Bandbreite der Musiker reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Das sinfonische Blasorchester besteht aus 45 studierten Musikern und wird vom Generalmusikdirektor der Bayerischen Polizei, Johann Mösenbichler, geleitet. Das Polizeiorchester gibt jährlich 50 Benefizkonzerte in ganz Bayern.

Der Eintritt für das Konzert in Haar kostet bei freier Platzwahl 22 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) bezahlen elf Euro. Karten gibt es sofort an im Vorverkauf bei Schreibwaren Lois am Technopark Neukeferloh, im Hofladen Grasbrunn sowie bei Schreibwaren Willerer in Haar. Auch eine Reservierung ist möglich (Telefon 089/46 10 02-103, E-Mail info@st-aegidius-keferloh.de). Der Reinerlös des Konzertes kommt dem weiteren Erhalt der Keferloher Kirche St. Aegidius zu Gute.