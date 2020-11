Sind liberale Demokratien krisenfähig? Welches System schneidet in Krisenzeiten besser ab: die föderale Demokratie oder der autokratische Zentralstaat? Das sind zwei der Fragen, über die Oberbayerns Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler und der Politologe Stefan Wurster im Kleinen Theater Haar diskutierten. In dem Gespräch ging es darüber hinaus um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Regionalismus und Globalisierung, um autokratische Systeme innerhalb der EU sowie um die Frage, ob liberale Demokratien nur im Westen funktionieren können. Auch diese Podiumsdiskussion der Reihe Salon Zukunft Heimat, die der Bezirk Oberbayern regelmäßig in Haar veranstaltet, fand aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Die Aufzeichnung steht unter www.fachberatung-heimatpflege.de als Video-Podcast zur Verfügung.