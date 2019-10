Haarer Vereine werden sich nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats im Herbst kommenden Jahres auf einer eigenen Messe am Ort präsentieren können. Die Organisation übernimmt das Rathaus. Strittig war vor dem Hintergrund des heraufziehenden Wahlkampfs lediglich, wer die Idee dafür hatte und auch, wie das Ganze bezeichnet werden soll. Obwohl das SPD-geführte Rathaus mitten in den Vorbereitungen für eine "Ehrenamtsmesse" fürs kommende Jahr steckte, auf der sich Vereine an Ständen vorstellen können, hatte zur Verwunderung im Rathaus die CSU einen Antrag für eine Vereinsmesse eingebracht.

Für die Wahl im März 2020 hat die CSU sich einmal mehr den Sturm des roten Rathauses in Haar vorgenommen. Das Projekt wird mit dem 40 Jahre jungen Quereinsteiger Andreas Bukowski als Bürgermeisterkandidat von langer Hand vorbereitet. Die CSU sucht in Workshops seit Monaten den Kontakt zu unterschiedlichen Interessensgruppen und saß Mitte September mit Vertretern verschiedener Vereine in Haar zusammen. Dabei kam zur Sprache, dass eine Messe oder Börse den Vereinen helfen könnte, sich öffentlich mit ihren Angeboten darzustellen und Mitglieder zu werben. Auch könnte solch eine Veranstaltung helfen, sich untereinander zu vernetzen. Die CSU griff das dann auf und stellte Ende September einen entsprechenden Antrag.

Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) nahm das erst sportlich und fand, dass sie sich freue, wenn das Rathaus-Projekt einer Ehrenamtsbörse von der CSU unterstützt werde. Doch im Gemeinderat zeigte sie nun auch auf, dass bei der protokollierten Vorbesprechung für die Ehrenamtsbörse CSU-Gemeinderätin Gerlinde Stießberger anwesend gewesen sei. Insofern, so sagte Müller, wundere sie sich schon über diesen Vorstoß, was CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer wiederum zum Anlass nahm, das Besondere der von seiner Fraktion vorgeschlagenen Vereinsmesse herauszustreichen. Man müsse da schon "ein bisschen differenzieren." Es solle eben nicht vorrangig ums Ehrenamt gehen, nicht darum, ehrenamtlich Tätige zu gewinnen, sondern um ein "niederschwelliges Angebot" für die Vereine. "Das hat mit einer Ehrenamtsbörse nur am Rande zu tun."

Die Gemeinde kam auf die Ehrenamtsmesse in Zuge der erstmals im August 2018 ausgerichteten Aktionstage "Älter werden in Haar". In der Folge beschloss man im Rathaus, solch eine Veranstaltung regelmäßig zu machen, allerdings nicht jedes Jahr und dann auch im Wechsel mit einer Ehrenamtsmesse, deren Ziel sein soll, das Ehrenamt zu fördern, über Möglichkeiten des Engagements zu informieren und auch Verträge zu relevanten Themen anzubieten. Vereine sollen dabei eingebunden werden und sich vorstellen können. Ute Dechent, die als Referentin der Bürgermeisterin das Ganze organisiert, sagte im Gemeinderat, diese Veranstaltung solle "das gesamte Spektrum des ehrenamtlichen Engagements" einbeziehen. Als Keymer darauf bestand, nicht nur von einer Ehrenamtsbörse zu sprechen, sondern auch die Bezeichnung Vereinsmesse anzuwenden, wurde dies in die Beschlussvorlage aufgenommen. Manuela Fürnrieder (SPD) regte noch an, auch wieder die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für die Vereine zu erwägen.