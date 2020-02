Die Kindertagesstätte Haar GmbH hat sich vorgenommen, ein neues Qualitäts-Siegel anzustoßen und möglicherweise sogar bayernweit zu etablieren. So hat man in der Kindertagesstätte an der Ferdinand-Kobell-Straße in Haar ein Pilotprojekt gestartet, um ein Konzept für eine "Zertifizierung zur Literatur-Kita" zu erarbeiten. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist das Ziel, dafür einen Leitfaden und Dokumentationshilfen zu entwickeln und das Projekt nach erfolgreichem Abschluss mit einem Zertifikat bescheinigen zu lassen. Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU), die als Schirmherrin fungiert, sagt, sie unterstütze das Projekt, weil Kinder mit Literatur gar nicht früh genug in Berührung kommen könnten. Lesen sollte eine Selbstverständlichkeit sein und fördere viele Fähigkeiten. Als zertifizierte Literatur-Kita sollen bayerische Kindertagesstätten ihre Qualität verbessern und gleichzeitig nach außen sichtbar machen können.