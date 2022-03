"Die Lösung liegt ohnehin in den Händen der russischen Zivilgesellschaft"

Karl-Marx-Denkmal in Moskau: Helmut Dworzak zeigt, dass uns der Philosoph und Kapitalismuskritiker auch heute noch einiges zu sagen hat.

Helmut Dworzak war viele Jahre Bürgermeister in Haar bei München. Aber befasst sich auch mit Wirtschaftstherorie. Ein Gespräch über Kapitalismus, Digitalisierung und die Situation in Russland.

Interview von Udo Watter, Haar

Beim "Philosophischen Salon" im Kleinen Theater Haar ist am kommenden Montag ein schlauer Kopf aus der Gemeinde der Referent: Helmut Dworzak, langjähriger Haarer Bürgermeister, Sozialdemokrat und Wirtschaftsphilologe, stellt in seinem Vortrag "Von Marx bis Google" die Grundzüge bedeutender Wirtschaftstheorien vor und will zeigen, wie sie Politik und Gesellschaft beeinfluss(t)en. Die SZ sprach vorab mit dem 71-Jährigen, der dem Kapitalismus durchaus kritisch gegenübersteht.